19-Jähriger wegen Brandstiftung in Tirol festgenommen

Oberndorf (APA) - Die Tiroler Polizei hat einen 19-jährigen Österreicher wegen Brandstiftung festgenommen. Der junge Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum 31. Dezember in einem Vereinsheim in Oberndorf (Bezirk Kitzbühel) und in der Nacht auf den 6. Jänner in einem Hotel in Oberndorf jeweils einen Brand gelegt zu haben, teilte die Exekutive am Freitag mit.

Zudem soll der 19-Jährige im Dezember bei der Polizei in Kitzbühel über den Notruf einen Mord sowie eine Massenschlägerei vorgetäuscht haben. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.