EU-Wahl - Europaparlament will Bürger mit eigener App erreichen

Brüssel (APA) - Gut vier Monate vor der Europawahl will das EU-Parlament die Bürger auch über das Smartphone für aktuelle EU-Themen begeistern. Das Europaparlament stellte am Freitag eine eigene mobile App für EU-Bürger - die „Citzen‘s App“ - zum Herunterladen in Apples App Store und auf Google Play bereit.

Die App mit dem Motto „Europa liegt in deiner Hand“ soll Nutzen helfen, einen Überblick über aktuelle EU-Themen, die Leistungen der EU, laufende Arbeiten und künftige Ziele zu der EU gewinnen. Je nach Standort werden dem Nutzer auch Initiativen in der Nähe angezeigt. Die App ist in den 24 Amtssprachen der EU erhältlich. Nutzer können darin suchen, Beiträge teilen und die Anwendung personalisieren.

Angeboten werden aktuell etwa Beiträge über den Klimawandel, die Kulturhauptstädte 2019 Plowdiw und Matera, die Sacharow-Preisverleihung an den ukrainischen Filmregisseur Oleh Senzow oder Zahlen und Fakten zum Plastikmüll und Recycling in der EU sowie verschiedene Meinungen über Europa „für die Bürger - von den Bürgern“.

https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl. app.citizen.citizen_app