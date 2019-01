Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Amtswege können in Zukunft mit dem Handy erledigt werden

Wien/Mauerbach - Wenn man für ein Vorhaben eine Erlaubnis vom Staat braucht, muss man oft auf ein offizielles Amt oder zu einer Behörde gehen. Mittlerweile kann man vieles aber schon über das Internet erledigen. Das nennt man auch Digitalisierung. Die Regierung von Österreich will diese Möglichkeiten jetzt ausbauen. Ab März kann man die wichtigsten Amtswege mit dem Handy erledigen. Man muss dann für viele Angelegenheiten nicht mehr extra zu einem Amt gehen, sondern kann auch von Zuhause ein Formular ausfüllen.

Die Temperatur der Welt-Meere steigt schneller als gedacht

Tampa (Florida) - Die Welt-Meere werden immer schneller wärmer. Das ergaben neue Studien. Die Welt-Meere heizen sich schneller auf, als man bisher gedacht hat. Eine Ursache dafür ist die Erd-Erwärmung. Die Temperatur in den Meeren wird mit Robotern gemessen. Diese Roboter schwimmen auf der Meeres-Oberfläche. Alle paar Tage tauchen diese Roboter bis zu 2.000 Meter tief ab. Dort messen sie dann die Temperatur. Wenn man nicht noch mehr gegen die Treibhaus-Gase tut, dann steigt die Temperatur der Welt-Meere weiter. Dadurch würde der Meeresspiegel steigen.

Tennis-Profi Andy Murray beendet bald seine Karriere

Melbourne - Andy Murray ist ein Tennis-Profi aus Schottland. Der 31-Jährige will seine Karriere bald beenden. Spätestens im Sommer will er aufhören. Er hat nämlich schon länger Probleme mit der Hüfte. Vor einem Jahr wurde er deshalb auch operiert. Murray ist ein sehr erfolgreicher Tennis-Spieler. Er gewann zum Beispiel 2 Mal in Wimbledon, einem der größten Tennis-Turniere. Er war auch 2 Mal Olympia-Sieger.

Die Elefanten im Tiergarten frühstückten den Schönbrunner Christbaum

Wien - Die Elefanten im Wiener Tiergarten Schönbrunn haben am Freitag wieder einen Christbaum zum Frühstück gegessen. Wie jedes Jahr wurde der Christbaum vom Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn zu den Elefanten im Tiergarten gebracht. Die Fichte war 120 Jahre alt und 18 Meter hoch. Sie wurde gefällt, zerkleinert und mit einem Lkw zum Tiergarten gebracht. Die Elefanten freuten sich über das spezielle Frühstück, sie essen gerne Bäume. Auch an andere Tiere im Zoo wurden Bäume verfüttert. Nashörner, Zebras, Rentiere und Wasserbüffel freuten sich über 150 Tannen und Fichten.

