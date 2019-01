Weber fordert von Tsipras Ende der Koalition mit Rechtspopulisten

Brüssel/Athen (APA/dpa) - Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber hat den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras aufgefordert, die Koalition mit der rechten Partei Anel aufzukündigen. Nur dann wäre Tsipras‘ Forderung nach Eindämmung der Rechtspopulisten in Europa glaubwürdig, erklärte der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei zur Europawahl am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

„Tsipras selbst hat erst die Türen für Rechtspopulisten in einer Regierung eines EU-Landes geöffnet“, meinte Weber.

Tsipras hatte am Donnerstag bei einem Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Athen gesagt, die Bürger Europas müssten sich gegen die populistischen Kräfte wehren, die die EU in „dunkle Zeiten zurückwerfen“ wollten. Der Linke hatte 2015 auf dem Höhepunkt der Eurofinanzkrise ein Bündnis mit Anel geschmiedet. Diese Koalition wackelt ohnehin wegen des Namensstreits mit Mazedonien. Weber warb offen für einen Wahlsieg des konservativen Oppositionsführers Kyriakos Mitsotakis in Griechenland.