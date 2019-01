Deutsche verletzte sich bei Skiunfall in Tirol an Wirbelsäule schwer

Hochzillertal (APA) - Eine Skifahrerin aus Deutschland hat sich bei einem Skiunfall in Hochzillertal (Bezirk Schwaz) am Freitag schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Laut Polizei war die 62-Jährige aus bisher unbekannter Ursache mit einem 20-jährigen Landsmann kollidiert. Sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 20-Jährige blieb unverletzt.