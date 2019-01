US-Börsen grenzen im Verlauf Verluste ein, Dow Jones minus 0,17%

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Freitag im Verlauf leichter tendiert und damit die Verluste vom Frühhandel klar eingegrenzt. Nach fünf Gewinntagen in Folge muss die Wall Street erstmals negative Vorzeichen hinnehmen.

Gegen 19.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 41,61 Zählern oder 0,17 Prozent bei 23.960,31 Punkten. Der S&P-500 Index lag 2,98 Punkte oder 0,11 Prozent leichter bei 2.593,66 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab um 16,93 Zähler oder 0,24 Prozent auf 6.969,14 Einheiten ab.

Gegenwind kommt von dem immer noch andauernden Regierungsstillstand in den USA. Ein heftiger Haushaltsstreit zwischen US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten legt seit nunmehr fast drei Wochen Teile der US-Regierung lahm. Bisher ist keine Einigung in Sicht. Auch eine Lösung im Handelsstreit mit China lässt auf sich warten. Die Verhandlungen sollen einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge nun Ende Jänner auf höherer Ebene weitergehen.

Positive Impulse kamen hingegen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Dort mehren sich die Stimmen für ein noch langsameres Vorgehen bei künftigen Zinserhöhungen. Der geldpolitische Rat könne im laufenden Jahr „geduldig“ sein und die Entwicklung der Konjunkturdaten abwarten, sagte der stellvertretende Fed-Vorsitzende Richard Clarida in New York. Zuvor hatte sich bereits der Notenbank-Vorsitzende Jerome Powell mehrfach ähnlich geäußert.

Unternehmensseitig stehen die Aktien von General Motors mit einem Kursgewinn von etwas mehr als neun Prozent im Anlegerfokus. Der größte US-Autobauer blickt überraschend zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. GM stellte den Investoren ein bereinigtes Ergebnis von 6,5 bis 7,0 US-Dollar pro Aktie für 2019 in Aussicht und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street deutlich. Zudem gab GM bekannt, im abgelaufenen Geschäftsjahr besser als angenommen abgeschnitten zu haben.

Die Anteilscheine von Starbucks litten unter einer negativen Studie der Investmentbank Goldman Sachs und fielen um 2,1 Prozent. Die Experten empfahlen Anlegern, bei Aktien von US-Restaurantketten 2019 selektiv vorzugehen. Die Papiere von Starbucks stuften sie auf „Neutral“ herunter.

