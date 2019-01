Handball: ÖHB-Herren feierten bei WM Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien

Herning (APA) - Österreichs Männer-Handball-Nationalteam hat bei der WM in Deutschland und Dänemark einen erfolgreichen Start hingelegt. Die ÖHB-Auswahl feierte am Freitag in Herning gegen den krassen Gruppe-C-Außenseiter Saudi-Arabien einen 29:22-Pflichtsieg. Ein weiterer soll bereits am Samstag (15.00 Uhr) folgen, da geht es für die Truppe von Teamchef Patrekur Johannesson neuerlich in Herning gegen Chile.

Die Österreicher lagen schon zur Pause mit 15:9 voran. Sie revanchierten sich auch für die 25:32-Niederlage vor fast 22 Jahren im zuvor einzigen direkten Duell der beiden Teams. Die weiteren Gruppe-C-Gegner sind Norwegen, Dänemark und Tunesien.