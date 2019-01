US-Anleihen tendieren mit Gewinnen

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag im Verlauf ihre Gewinne aus dem frühen Handel verteidigt. In allen Laufzeiten fielen die Renditen. Im Handelsstreit zwischen den USA und China konnten nach dreitägigen Gesprächen keine Ergebnisse präsentiert werden. Nach vorherigen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Gespräche „sehr gut“ verliefen, hatten die Märkte mehr erwartet. Die Verunsicherung am Aktienmarkt ist somit nicht gebannt, was die Festverzinslichen wieder steigen lies. Ende Januar soll nun weiter verhandelt werden.

Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Anleihenkurse. Die US-Verbraucherpreise haben sich im Dezember wie erwartet entwickelt. Die Inflationsrate war erstmals seit über einem Jahr unter zwei Prozent gesunken.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,54 Prozent. Fünfjährige Anleihen zogen um 6/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte an. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 12/32 auf 103 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,70 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren stiegen um 17/32 Punkte auf 106 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,04 Prozent.