Motorrad: Kofler fährt 2019 Junioren-WM in Moto3 für Nieto-Team

Wien (APA) - Maximilan Kofler startet 2019 in der FIM-Junioren-Moto3-WM für das Weltmeister-Team von Angel Nieto. Der 18-jährige Oberösterreicher übernimmt dort Platz und K von Champion Raul Fernandez. Kofler hatte in den vergangenen zwei Jahren Wild-Card-Starts bei den WM-Läufen in Spielberg absolviert. Teambesitzer ist Jorge Martinez, los geht es im April in Estoril.