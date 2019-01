Eishockey: Detroit verlor mit Vanek in Winnipeg 2:4

Winnipeg (APA) - Die Detroit Red Wings haben in der National Hockey League die nächste Niederlage bezogen. Stürmer Thomas Vanek gelang beim Auswärts-2:4 am Freitag gegen die Winnipeg Jets in 15:20 Minuten Einsatzzeit kein einziger Torschuss. Die Red Wings sind in der Eastern Conference nach ungefähr der Hälfte des Grunddurchgangs einen Punkt vor den Philadelphia Flyers mit Michael Raffl Vorletzter.