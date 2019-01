Festnahmen im Zuge von „Gelbwesten“-Protesten in Paris

Paris (APA/dpa) - In Paris sind 24 Menschen im Zusammenhang mit neuen „Gelbwesten“-Protesten festgenommen worden. Sie hätten eine verbotene Waffe getragen oder sich einer Gruppe angeschlossen, die möglicherweise Gewalttaten begehen werde, sagte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

In Paris und andernorts in Frankreich wollen die „Gelben Westen“ am Samstag erneut demonstrieren. Es ist das neunte Wochenende in Folge. Mit Spannung wird in den Medien beobachtet, ob die Bewegung weiterhin viele Menschen mobilisieren kann. Rund um Weihnachten wirkten die „Gelbwesten“ geschwächt, im neuen Jahr stieg die Zahl der Demonstranten jedoch wieder. Mit größeren Protesten wird außer in Paris auch in der Stadt Bourges im Zentrum von Frankreich gerechnet. Frankreichs Regierung befürchtet erneut Ausschreitungen und Gewalt. 80.000 Sicherheitskräfte sind im ganzen Land im Einsatz, allein 5.000 in Paris.

Seit Mitte November demonstriert die Bewegung gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und gegen eine als zu niedrig empfundene Kaufkraft. Immer wieder gab es Randale. Hunderte „Gelbwesten“ und Sicherheitskräfte wurden seit Beginn verletzt. Mit einer „nationalen Debatte“ will die Regierung ab kommendem Dienstag auf die Wut der Bewegung eingehen. Bürger sollen dabei Reformvorschläge machen können.