St. Andrä/Lavanttal (APA) - Eine 18-jährige Kärntnerin ist am Freitag in St. Andrä/Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) in einer Kurve mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete in einem Acker, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Lenkerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. Der schwer beschädigte Wagen musste von der Feuerwehr geborgen werden.