Handball: Superstar Karabatic verstärkt Frankreichs WM-Team

Berlin (APA/dpa) - Handball-Superstar Nikola Karabatic rückt überraschend in den französischen Kader für die WM in Deutschland nach. Der 34-Jährige habe nach seiner Verletzung wieder das Training mit der Reserve seines Clubs Paris Saint-Germain aufgenommen, sagte Frankreichs Nationaltrainer Didier Dinart laut einer Mitteilung auf der Verbandshomepage. Die Voraussetzungen seien erfüllt, „damit Nikola zu uns stößt“.

Karabatic soll bereits an diesem Samstag zur Mannschaft in Berlin stoßen. Das hatte zuvor schon die Zeitung „Le Parisien“ berichtet. „Er ist natürlich ein wichtiger Spieler, aber in diesem Stadium müssen wir in den Trainingseinheiten überprüfen, wie er sich in die Mannschaft einfinden kann“, sagte Dinart.