Eisschnelllauf: Herzog startete mit Sieg in Sprint-Vierkampf bei EM

Klobenstein (APA) - Vanessa Herzog hat sich bei ihrem Einsatz im Sprint-Vierkampf der Damen bei der Eisschnelllauf-EM in Klobenstein den Sieg geholt. Die Tirolerin war am Samstag über 500 m in 37,61 Sekunden die Schnellste. Der zweite Bewerb sind die 1.000 m die für Herzog am Nachmittag auf dem Programm stehen. Die Entscheidung folgt am Sonntag mit je einem weiteren Lauf über 500 und 1.000 m.