Demonstrationen der „Gelbwesten“ beginnen in Frankreich

Paris (APA/dpa) - In Paris haben sich zahlreiche „Gelbwesten“ für neue Proteste versammelt. Offizielle Teilnehmerzahlen gab es am Samstagmittag zunächst nicht. Fernsehbilder zeigten Hunderte Menschen in Warnwesten, die durch Paris zogen oder sich auf dem Platz der Bastille zusammenfanden. Auf Schildern waren Slogans wie „Rücktritt Macron“ oder „Stop Polizeigewalt“ zu lesen.

Auch in Bourges im Zentrum Frankreichs hatten sich nach Angaben der Präfektur am Mittag bereits rund 1.200 Menschen versammelt. Hier wurden nach Online-Aufrufen für Samstag größere Proteste erwartet. Zunächst sei alles friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin. Geplant sei ein Marsch, allerdings nicht im Zentrum der Stadt. Demonstrationen waren hier im Vorfeld verboten worden. 17 Menschen seien bis zum frühen Nachmittag bei Kontrollen vorläufig festgenommen worden.

In Frankreich wollen die „Gelben Westen“ am Samstag erneut demonstrieren. Es ist das neunte Wochenende in Folge. Frankreichs Regierung befürchtet wieder Ausschreitungen und Gewalt. 80.000 Sicherheitskräfte sind im ganzen Land im Einsatz, allein 5.000 in Paris. Seit Mitte November demonstriert die Bewegung gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und gegen eine als zu niedrig empfundene Kaufkraft. Immer wieder gab es Randale.