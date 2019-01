Langlaufen: Weltcup-Ergebnisse Dresden

Dresden (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Samstag in Dresden:

Skating-Sprint - Damen: 1. Stina Nilsson (SWE) 3:48,49 Min. - 2. Maja Dahlqvist (SWE) +0,24 Sek. - 3. Jonna Sundling (SWE) 0,54 - 4. Nadine Fähndrich (SUI) 0,56 - 5. Sophie Caldwell (USA) 2,61 - 6. Alenka Cebasek (SLO) 11,47. Weiter: 44. (in Quali out) Lisa Unterweger (AUT)

Weltcup-Gesamtstand nach 18 von 32 Rennen: 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 1.152 Punkte - 2. Krista Pärmakoski (FIN) 883 - 3. Natalia Neprjejewa (RUS) 881. Weiter: 14. Stadlober 300

Herren: 1. Sindre Björnedstad Skar (NOR) 3:25,9 Min. - 2. Gleb Retiwych (RUS) +0,11 Sek. - 3. Erik Valnes (NOR) 2,83 - 4. Richard Jouve (FRA) 11,22 - 5. Lucas Chanavat (FRA) 21,94 - 6. Baptiste Gros (FRA) 23,93. Weiter (in Quali out): 46. Luis Stadlober - 49. Dominik Baldauf - 59. Tobias Habenicht - 60. Clemens Blassnig (alle AUT)

Weltcupgesamtstand nach 18 von 32 Rennen: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 934 - 2. Alexander Bolschunow (RUS) 750 - 3. Sjur Röthe (NOR) 674. Weiter: 58. Baldauf 48 - 94. Max Hauke (NOR) 11