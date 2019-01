Ski alpin: Ergebnisse Herren-RTL Adelboden 2 - Hirscher 1.

(APA) - Endstand des Herren-Riesentorlaufs am Samstag in Adelboden:

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 2:26,54 Min. 1:12,51 1:14,03 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:27,25 +00,71 1:12,39 1:14,86 3. Thomas Fanara (FRA) 2:27,58 +01,04 1:12,83 1:14,75 4. Alexis Pinturault (FRA) 2:28,10 +01,56 1:12,57 1:15,53 5. Zan Kranjec (SLO) 2:28,16 +01,62 1:13,30 1:14,86 6. Tommy Ford (USA) 2:28,33 +01,79 1:12,78 1:15,55 7. Marco Schwarz (AUT) 2:28,85 +02,31 1:14,16 1:14,69 8. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:28,90 +02,36 1:13,23 1:15,67 9. Gino Caviezel (SUI) 2:29,13 +02,59 1:13,39 1:15,74 10. Marco Odermatt (SUI) 2:29,22 +02,68 1:14,32 1:14,90 11. Leif Kristian Nestvold-Haugen 2:29,24 +02,70 1:13,08 1:16,16

(NOR) 12. Matts Olsson (SWE) 2:29,61 +03,07 1:13,12 1:16,49 13. Luca de Aliprandini (ITA) 2:30,14 +03,60 1:14,64 1:15,50 14. Loic Meillard (SUI) 2:30,38 +03,84 1:13,93 1:16,45 15. Simon Maurberger (ITA) 2:30,43 +03,89 1:14,76 1:15,67 16. Ted Ligety (USA) 2:30,49 +03,95 1:14,82 1:15,67 17. Mathieu Faivre (FRA) 2:30,53 +03,99 1:14,05 1:16,48 18. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:30,64 +04,10 1:14,99 1:15,65 19. Magnus Walch (AUT) 2:30,66 +04,12 1:14,79 1:15,87 20. Andreas Zampa (SVK) 2:31,34 +04,80 1:15,15 1:16,19 21. Trevor Philp (CAN) 2:31,37 +04,83 1:15,24 1:16,13 22. Fabian Wilkens Solheim (NOR) 2:31,41 +04,87 1:15,17 1:16,24 23. Pawel Trichischew (RUS) 2:31,45 +04,91 1:14,59 1:16,86 24. Manfred Mölgg (ITA) 2:31,46 +04,92 1:14,16 1:17,30 25. Riccardo Tonetti (ITA) 2:31,47 +04,93 1:14,39 1:17,08 26. Filip Zubcic (CRO) 2:32,12 +05,58 1:14,59 1:17,53 27. Mattias Rönngren (SWE) 2:32,46 +05,92 1:14,77 1:17,69 28. Samu Torsti (FIN) 2:33,13 +06,59 1:14,75 1:18,38 ~ Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Manuel Feller (AUT), Johannes Strolz (AUT), Thomas Tumler (SUI) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Stefan Luitz (GER) Disqualifiziert im 2. Durchgang: Patrick Feurstein (AUT)