Ski Freestyle: Alexander und Höfflin gewannen im Slopestyle-Weltcup

Font Romeu (APA) - Hall Alexander und Sarah Höfflin haben die Slopestyle-Weltcupbewerbe der Ski-Freestyler im französischen Font Romeu gewonnen. Der US-Amerikaner und die Schweizerin liegen auch im Weltcup nach zwei von sechs Bewerben voran. Die Österreicherin Laura Wallner machte als 18. noch 13 Weltcup-Punkte.

Ergebnisse Ski-Freestyle-Weltcup am Samstag in Font Romeu/FRA - Damen: 1. Sarah Höfflin (SUI) 78,52 Punkte - 2. Eileen Gu (USA) 78,04 - 3. Giulia Tanno (SUI) 74,54. Weiter: 18. Laura Wallner 0,84

Weltcupstand (nach 2 von 6 Bewerben): 1. Höfflin 180 Pkt. - 2. Gu 104 - 3. Kelly Sildaru (EST) 100. Weiter: 20. Wallner (AUT) 26 - 28. Lara Wolf (AUT) 4

Herren: 1. Alexander Hall (USA) 92,11 Pkt. - 2. Philippe Langevin (CAN) 90,27 - 3. Andri Ragetti (SUI) 89,06. In der Qualifikation out: 14. Samuel Baumgartner (AUT) - 15. Lukas Müllauer (AUT)

Weltcupstand (nach 2 von 6 Bewerben): 1. Hall 129 Pkt. - 2. Mac Forehand (USA) 125 - 3. Henrik Harlaut (SWE) 107. Weiter: 30. Baumgartner 9 - 38. Müllauer 4