Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Predazzo - Kobayashi siegte, Kraft 4.

Predazzo/Val di Fiemme (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Samstag in Predazzo im Val di Fiemme:

~ 1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 315,0 Punkte (135,0/136,0 m) 2. Dawid Kubacki (POL) 288,5 (122,0/131,5) 3. Kamil Stoch (POL) 282,9 (121,5/133,5) 4. Stefan Kraft (AUT) 281,6 (121,5/129,5) 5. Stephan Leyhe (GER) 275,1 (119,5/127,5) 6. Roman Koudelka (CZE) 271,9 (120,0/129,5) 7. Piotr Zyla (POL) 270,0 (121,5/127,0) 8. Manuel Fettner (AUT) 269,7 (114,5/132,5) 9. Killian Peier (SUI) 269,3 (118,5/130,5) 10. Anze Semenic (SLO) 268,4 (120,5/128,5) 11. Johann Andre Forfang (NOR) 267,4 (115,0/130,0) 12. Timi Zajc (SLO) 266,3 (114,0/130,0) 13. Robert Johansson (NOR) 266,0 (115,0/128,0) 14. David Siegel (GER) 265,3 (115,0/130,0) 15. Simon Ammann (SUI) 265,2 (117,5/129,5) 16. Yukiya Sato (JPN) 264,9 (118,0/125,0) 17. Richard Freitag (GER) 264,4 (119,5/129,0) 18. Anze Lanisek (SLO) 261,1 (117,5/127,0) 19. Karl Geiger (GER) 260,1 (116,0/127,0) 20. Andreas Stjernen (NOR) 257,6 (116,0/126,0) 21. Junshiro Kobayashi (JPN) 256,3 (119,5/123,5) 22. Philipp Aschenwald (AUT) 256,0 (125,0/120,5) 23. Antti Aalto (FIN) 255,5 (116,5/124,5) 24. Daniel Huber (AUT) 255,1 (115,0/125,5) 25. Halvor Egner Granerud (NOR) 252,5 (115,0/125,0) 26. Andreas Wellinger (GER) 251,5 (115,5/123,0) 27. Jernej Damjan (SLO) 250,8 (117,5/123,5) 28. Wladimir Zografski (BUL) 250,2 (116,5/124,0) 29. Stefan Hula (POL) 248,4 (116,5/125,0) 30. Markus Schiffner (AUT) 247,6 (116,5/123,5)

Weiter (nicht im Finale): 32. Jan Hörl (AUT) 113,9 (113,0) 33. Michael Hayböck (AUT) 112,3 (110,5) ~