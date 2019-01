Winterwetter - Steirer stürzte beim Schneeräumen vom Dach

Ramsau (APA) - Bei Schneeräumarbeiten am Dach seines Einfamilienhauses ist am Samstagvormittag ein 67-Jähriger in Ramsau (Bezirk Liezen) verunglückt. Der Mann dürfte die Seilsicherung bereits gelöst haben, als er nach der Arbeit von einem Vordach über ein Dachgiebelfenster ins Haus zurück gelangen wollte, schilderte die Landespolizeidirektion Steiermark den Unfall in einer Aussendung.

So stürzte er mehrere Meter tief ab. Der noch am Dach befindliche Sohn des 67-Jährigen verständigte die Einsatzkräfte. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde Verunglückte mit einem Rettungshubschrauber in das LKH Salzburg gebracht.