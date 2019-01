Winterwetter - Baum stürzte in Vorarlberg vor Linienbus

Dornbirn (APA) - Durch Schneelast ist am Samstag zur Mittagszeit in Vorarlberg ein Baum knapp vor einem Linienbus mit 50 Menschen an Bord umgestürzt. Der Buschauffeur, der auf der Bödelestraße talwärts Richtung Dornbirn unterwegs war, konnte laut Polizeiangaben durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.

Die Äste des Baumes beschädigten die Windschutzscheibe des Busses, verletzt wurde niemand. Der Baum blockierte allerdings die gesamte Fahrbahn. Während der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn war der Verkehr für 20 Minuten komplett gesperrt.