Skispringen: Schlierenzauer bei Comeback 2 - Im zweiten Bewerb 4.

Bischofshofen (APA) - Wegen schlechter Wettervorhersagen ist der für Sonntag angesetzt gewesene zweite Bewerb beim Skisprung-Kontinentalcup in Bischofshofen ebenfalls noch am Samstag ausgetragen worden. Nach dem Sieg des Tirolers Clemens Aigner vor dem Slowenen Ziga Jelar tauschten die beiden in der zweiten Konkurrenz die Plätze. Gregor Schlierenzauer steigerte sich von Rang neun auf Platz vier.

Ob damit die Vorgabe von ÖSV-Cheftrainer für Schlierenzauer erfüllt ist, war vorerst nicht klar. „Er sollte schon schauen, dass er gewinnt oder ganz vorne dabei ist. Dann hat er die Garantie, dass es im Weltcup auch funktioniert“, sagte Felder im Vorfeld. Im ersten Bewerb war der 53-fache Weltcup-Rekordsieger als Neunter nur viertbester ÖSV-Adler gewesen.