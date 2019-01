Fußball: Wöber-Club Sevilla drei Monate ohne Flügel Nolito

Sevilla (APA/Reuters) - Der spanische Fußball-Topclub Sevilla muss drei Monate auf Linksaußen Nolito verzichten. Der 32-jährige ehemalige Manchester-City-Profi, der in dieser Saison nur zu drei Ligaeinsätzen gekommen war, fehlt dem Neo-Club von ÖFB-Teamverteidiger Maximilian Wöber wegen eines Beinbruchs drei Monate lang. Das gab der in der Liga auf Platz drei liegende Club am Samstag bekannt.