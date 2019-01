Rodeln: Steu/Koller bei Weltcup in Sigulda nur auf Rang zehn

Sigulda (APA) - Thomas Steu und Lorenz Koller sind am Samstag beim Doppelsitzer-Weltcup der Kunstbahnrodler in Sigulda über Rang zehn nicht hinausgekommen. Dem ÖRV-Duo unterliefen bei der Generalprobe für die WM speziell im ersten Durchgang zu viele kleine Fahrfehler. Am Ende betrug der Rückstand auf die deutschen Sieger Toni Eggert/Sascha Benecken, die ihren 39. Weltcupsieg feierten, 0,960 Sekunden.

„Um bei der aktuellen Dichte ganz vorne mitmischen zu können, braucht es einfach zwei fehlerfreie Fahrten. Die haben wir leider nicht abrufen können, damit wirst du schnell durchgereicht“, sagte Steu. Die Letten Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins (+0,379) belegten vor ihren Landsleuten Andris Sics/Juris Sics (0,469) Rang zwei. In der Weltcupwertung sind Steu/Koller mit 552 Punkten Dritter. Eggert/Benecken (725) liegen vor ihren Landsleuten Tobias Wendl/Tobias Arlt (576) in Führung.

Im Damenbewerb landete Birgit Platzer (0,966) unmittelbar vor ihrer Teamkollegin Madeleine Egle (1,058) auf Rang 13. Der Sieg ging an die Russin Tatjana Iwanowa, die vor der deutschen Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (0,128) und der US-Amerikanerin Summer Britcher (0,350) triumphierte. Am Sonntag folgen der Herren-Einsitzer-Bewerb und die Teamstaffel.