Handball: Favoritensiege Dänemarks, Norwegens in Österreich-WM-Gruppe

Herning (APA) - Co-Gastgeber Dänemark und Vizeweltmeister Norwegen haben in den Samstagabendspielen von Österreichs WM-Gruppe C Favoritensiege gefeiert. Norwegen setzte sich im Anschluss an Österreichs 24:32-Debakel gegen Chile in Herning mit 40:21 (20:10) gegen Schlusslicht Saudi-Arabien durch. Ähnlich souverän agierte Dänemark, das Afrikameister Tunesien 36:22 (19:10) abfertigte.

Dänemark führt die Gruppe nach zwei Runden mit vier Zählern vor den punktegleichen Norwegern an. Dahinter folgen Österreich und Chile (je 2) bzw. Tunesien und Saudi-Arabien (je 0).