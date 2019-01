Fußball: Diego Maradona unterzog sich Magenoperation

Buenos Aires (APA/Reuters) - Der ehemalige argentinische Weltklasse-Fußballer Diego Maradona hat sich in einem Spital nahe von Buenos Aires einer Magenoperation unterzogen. Das erklärte sein Anwalt Matias Morla am Samstag (Ortszeit) via Twitter. Es habe sich um einen Routineeingriff wegen einer Magenblutung gehandelt, die OP sei „perfekt“ verlaufen, verlautete Morla.

Der 58-jährige Maradona, der im Moment als Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa engagiert ist, hatte in den vergangenen Jahren auch aufgrund von Suchtmittelmissbrauch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.