Rodeln: Gleirscher holte bei Weltcup in Sigulda 2. Saisonpodestplatz

Sigulda (APA) - David Gleirscher hat beim Rodel-Weltcup in Sigulda den Sprung auf das Podest geschafft. Dem drittplatzierten Einsitzer-Olympiasieger fehlten am Samstag 0,264 Sekunden auf den russischen Sieger Semen Pawlitschenko. Aleksander Gorbatzewitsch (+0,188) fixierte einen russischen Doppelsieg. Für den 24-jährigen Gleirscher war es der zweite Podestplatz in der laufenden Saison nach Rang drei in Calgary.

Damit glückte dem Tiroler auch eine gelungene Generalprobe für die anstehende WM in Winterberg (25. bis 27. Jänner). „Ich habe diese Saison zwei Podestplätze geschafft, deshalb ist mein Ziel natürlich eine Medaille. Auf einer deutschen Bahn wird das nicht so einfach, aber ich werde alles geben“, sagte David Gleirscher, der sich im zweiten Lauf von Rang vier aus verbessern konnte. Reinhard Egger landete als Siebenter (0,484) genauso noch in den Top Ten wie der zehntplatzierte Weltmeister Wolfgang Kindl (0,651).

Für Kindl positiv war, dass der im Weltcup führende Deutsche Johannes Ludwig (473 Punkte) als Zwölfter hinter ihm landete. Der ÖRV-Athlet (440) machte damit in der Gesamtwertung etwas an Boden gut. Egger ist Vierter (435), David Gleirscher Siebenter (416).