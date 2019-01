Netanyahu bestätigt Angriffe der israelischen Luftwaffe in Syrien

Jerusalem (APA/dpa) - Israel hat bestätigt, dass seine Luftwaffe für die jüngsten Angriffe in Syrien verantwortlich ist. „Erst in den letzten 36 Stunden hat die Luftwaffe Lagerhallen des Iran mit iranischen Waffen auf dem internationalen Flughafen in Damaskus angegriffen“, sagte Regierungschef Benjamin Netanyahu am Sonntag während einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Israel hat in den vergangenen Jahren solche Angriffe im Nachbarland nur sehr selten offen kommentiert. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA hatte berichtet, israelische Kampfflugzeuge hätten am Freitag Raketen auf Ziele in der Nähe von Damaskus abgeschossen. Eine davon habe eine Lagerhalle am Flughafen der Hauptstadt getroffen, die meisten seien aber von der Luftabwehr abgefangen worden.

„Die Häufigkeit der jüngsten Angriffe beweist, dass wir entschlossener sind denn je, gegen den Iran in Syrien vorzugehen“, erklärte Netanyahu am Sonntag. „Wir sind mit beeindruckendem Erfolg gegen eine militärische Etablierung des Iran in Syrien vorgegangen“, sagte er. Im Rahmen dieses Einsatzes habe die israelische Luftwaffe „Hunderte Male Ziele des Iran und der Hisbollah-Miliz angegriffen“.

Die israelische Regierung hat immer wieder betont, sie werde keine dauerhafte iranische Militärpräsenz in Syrien tolerieren. Israels Erzfeind Iran ist neben Russland der engste Verbündete der Regierung von Staatschef Bashar al-Assad und unterstützt ihn in dem seit sieben Jahren andauernden innersyrischen Krieg militärisch.