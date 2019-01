Junge Frau tot in Wiener Neustadt gefunden - Polizei ermittelt

Wiener Neustadt (APA) - In einem Park in Wiener Neustadt in Niederösterreich ist Sonntagvormittag die Leiche einer jungen Frau gefunden worden, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager der APA mit. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Das Landeskriminalamt sowie die Mord-Tatortgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen.