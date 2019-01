Michael Bayrhammer zum Präsidenten des Cartellverbands gewählt

Linz/Wien (APA) - Der 23-jährige Jus-Studenten Michael Bayrhammer ist zum Präsidenten des Cartellverbandes (ÖCV), des größten österreichischen Akademikerverbands, gewählt worden. Die Wahl erfolgte am Wochenende beim Studententag in Linz, wo alle katholischen, nicht-schlagenden ÖCV-Verbindungen vertreten waren.

Bayrhammer ist Mitglied der K.Ö.H.V. Sängerschaft Waltharia und übernimmt mit seinem Team am 1. Juli für ein Jahr die Geschäfte. Er will dem Cartellverband ein „kantiges, scharfes Profil“ verleihen und ihm durch einen Fokus auf inhaltliche Positionen zu stärkerer Relevanz verhelfen. Auch soll dem ehrenamtlichen Engagement in Studentenverbindungen in der Öffentlichkeit in Zukunft höhere Wertschätzung entgegengebracht werden, kündigte der neue Präsident am Sonntag in einer Aussendung an.

Der ÖCV zählt über 13.000 Mitglieder und ist mit seinen 50 katholischen Studentenverbindungen in allen großen Städten des Landes vertreten.