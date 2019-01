Handball: Dicker bei WM für verletzten Schmid nachnominiert

Herning (APA) - Rückraumakteur Daniel Dicker ist bei der Handball-WM in Dänemark und Deutschland für den verletzten Handball-Teamspieler Dominik Schmid nachnominiert worden. Das gab ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser am Sonntag in Herning bekannt.

Der 23-jährige Steirer Dicker, der für die HSG Graz spielt, steht damit vor seinen ersten Einsätzen für Österreichs A-Team, das in der Vorrunde in Herning noch auf Norwegen (Montag), Dänemark (Dienstag) und Tunesien (Donnerstag) trifft.

Hard-Spieler Schmid zog sich bei der 24:32-Niederlage am Samstag eine schwere Bänderverletzung in der Schulter zu, eine genaue Untersuchung steht noch aus. „Eine Operation wird wohl unumgänglich sein“, erklärte Fölser.