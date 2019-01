Langlauf: Weltcup-Ergebnisse - Team-Sprint in Dresden/ÖSV-Herren 9.

Dresden (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Sonntag in Dresden:

Skating-Teamsprint, Damen, Finale: 1. Stina Nilsson/Maja Dalqvist (SWE) 24:02,45 Min. - 2. Ida Ingemarsdotter/Jonna Sundling (SWE) +1,11 Sek. - 3. Mari Eide/Maiken Caspersen Falla (NOR) gl. Zeit. Österreich nicht am Start.

Herren, Finale: 1. Erik Valnes/Sindre Björnestad Skar (NOR) - 2. Paal Golberg/Eirik Brandsdal (NOR) 0,75 - 3. Artem Malzew/Gleb Retiwych (RUS) 0,80. Weiter: 9. Tobias Habenicht/Dominik Baldauf (AUT) 13,73. Im Semifinale out: Luis Stadlober/Clemens Blassnig (AUT)