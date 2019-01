Berndorfer zum Bürgermeister in Meggenhofen in OÖ gewählt

Meggenhofen (APA) - Heinz Berndorfer (ÖVP) ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Meggenhofen (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich gewählt worden. Der 43-Jähriger HTL-Lehrer setzte sich mit 52,2 Prozent der Stimmen gegen Ulrike Kaser von der SPÖ durch, berichtete die ÖVP Oberösterreich in einer Aussendung. Die Wahl war nötig, weil der bisherige Bürgermeister, Wilfried Suchy (SPÖ), im August starb.

Damit stellt nach acht Jahren wieder die ÖVP den Bürgermeister in der Gemeinde. Nur 44 Stimmen lagen zwischen den beiden Kandidaten.