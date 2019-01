Tote Jugendliche in NÖ - Polizei hat Verdächtigen im Visier

Wiener Neustadt (APA) - Nach dem Fund der Leiche einer Jugendlichen in einem Park in Wiener Neustadt hat die Polizei einen Verdächtigen im Visier. „Es gibt bereits erste Ermittlungen gegen eine Person“, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage mit. Bei der Toten handelt es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um eine 16-Jährige aus Wiener Neustadt, hieß es in einer Aussendung.

Die in einem Gebüsch abgelegte und mit Blättern und Ästen bedeckte Leiche wurde demnach um 9.48 Uhr im Anton-Wodica-Park „von mehreren Personen“ gefunden. Angaben der Angehörigen zufolge war die Jugendliche nach Lokalbesuchen in der Nacht auf Sonntag nicht nach Hause gekommen.

Die Todesursache war laut Exekutive nicht ersichtlich. Eine Obduktion sollte voraussichtlich noch am Sonntag erfolgen.