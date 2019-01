Radsport: Querfeldein-Titel an erneut an Heigl und Raggl

Wien (APA) - Nadja Heigl und Gregor Raggl haben am Sonntag in Wien auf dem Gelände des Kraftwerks Donaustadt ihre österreichischen Querfeldein-Staatsmeistertitel verteidigt. Lokalmatadorin Heigl sicherte sich über eine Minute vor Lisa Pasteiner und Cornelia Holland ihr bereits siebentes Gold in Serie. Der Tiroler Mountainbiker Raggl siegte vor Felix Ritzinger und Andreas Hofer.