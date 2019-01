Frau stahl in Klagenfurter Tankstelle 60 Brieflose und flüchtete

Klagenfurt (APA) - Eine Kärntnerin hat am Sonntag in Klagenfurt in einem Tankstellenshop 60 Brieflose gestohlen. Sie griff in einen offenen Behälter, nahm die Lose und rannte weg. Aufgrund der Videoüberwachung wurde die Frau ausfindig gemacht, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr. Die Tankstellenangestellte konnte die Täterin beschreiben, auch am Überwachungsvideo war die Frau zu sehen. Die Polizei machte die 24-Jährige ausfindig und wies ihr noch sieben weitere ähnliche Diebstähle von Brief- und Rubbellosen nach. Sie lockte dabei immer das Personal durch Bestellungen von der Kasse weg, dann griff sie zu. Die Verdächtige war zu allen Diebstählen geständig und wurde angezeigt.