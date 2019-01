Bob: Vierer-EM-Hattrick des deutschen Weltmeisters Lochner

Königssee (APA/dpa) - Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner hat auf seiner Heimbahn am Königssee den EM-Hattrick in der Königsklasse geschafft. Der Deutsche fuhr am Sonntag mit seiner Crew zweimal Bestzeit und verwies den Letten Oskars Kibermanis mit 0,18 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei.

Dritter in der EM und im parallel ausgetragenen Weltcup-Rennen wurde der deutsche Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich, der am Vortag seinen dritten Europameisterschaft-Titel im kleinen Schlitten perfekt gemacht hatte. Die österreichischen Bobs mit Markus Treichl (Weltcup-10., EM-8.) und Benjamin Maier (Weltcup-20., EM-15.) landeten im geschlagenen Feld.