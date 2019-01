Fußball: Bayern München gewann Vorbereitungsturnier „Telekom Cup“

Düsseldorf (APA) - Deutschlands Fußball-Rekordmeister Bayern München hat am Sonntag das Vorbereitungsturnier „Telekom Cup“ in Düsseldorf gewonnen. Die Münchner setzten sich im Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf mit 8:7 im Elfmeterschießen durch und behielten im Finale gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:2 im Elfmeterschießen die Oberhand. David Alaba spielte in der ersten Partie und verschoss den ersten Elfmeter.

Aufseiten Düsseldorfs vergab auch Kevin Stöger seinen Versuch. Die Partien dauerten jeweils nur 45 Minuten. Dritter wurde Düsseldorf dank eines 3:1-Sieges gegen Hertha BSC. Die Berliner hatten zuvor mit ÖFB-Spieler Valentino Lazaro gegen Gladbach 0:1 verloren. Die Saison in der deutschen Bundesliga startet am kommenden Wochenende.