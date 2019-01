Basketball: Oberwart fügte Gmunden seltene Auswärtsniederlage zu

Wien (APA) - Spitzenreiter Gmunden hat in der 17. Runde der Basketball-Bundesliga seine vierte Niederlage hinnehmen müssen. Die Swans unterlagen am Sonntag den Oberwart Gunners auswärts nach mehreren Führungswechseln 78:83 (45:46). Gmunden kassierte die erste Niederlage nach vier Siegen en suite sowie die erst zweite der Saison in der Fremde.

Die siegreichen Gunners verbesserten sich zwei Punkte hinter Gmunden auf Tabellenrang zwei. Meister Kapfenberg, der am Samstag Graz knapp unterlagen war, rutschte auch noch hinter Klosterneuburg auf Rang vier zurück. Die Dukes setzten sich gegen BC Vienna daheim 76:69 (42:31) durch, die Traiskirchen Lions gegen Schlusslicht Fürstenfeld Panthers ebenfalls zu Hause mit 71:63 (35:33).