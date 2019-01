Tote Jugendliche in NÖ - Fahndung nach Ex-Freund des Opfers

Wiener Neustadt (APA) - Nach dem Fund der Leiche einer 16-Jährigen in einem Park in Wiener Neustadt am Sonntagvormittag fahndet die Polizei nach dem tatverdächtigen Ex-Freund der Jugendlichen. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager handelt es sich dabei um einen 19 Jahre alten Asylwerber aus Syrien. Auch ein Fahndungsfoto wurde von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntagabend veröffentlicht.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt, Telefonnummer 059133-30-3333, oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten. Baumschlager wies daraufhin, den Mann keinesfalls selbst anzuhalten, sondern die Exekutive zu verständigen.