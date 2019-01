Short Track: Andermann bei EM in Dordrecht Mehrkampf-23.

Dordrecht (APA) - Die Niederländerin Suzanne Schulting und der Ungar Shaolin Sandor Liu haben am Sonntag in Dordrecht die EM-Mehrkampftitel im Short Track geholt. Der 22-jährige Wiener belegte über 1.000 m Platz 26 sowie in der Allroundwertung Rang 23. Damit verbesserte er sich im Vergleich zu 2018 um neun Ränge und sicherte Österreichs Herren auch für die EM 2020 zwei Startplätze. Landsmann Heinrich Liu wurde 44.

Die Lokalmatadorin Schulting siegte mit 76 Punkten vor der Russin Sofia Proswirnowa (57) und der Britin Elise Christie (47). Liu blieb mit 84 Zählern vor seinem Bruder Shaoang Liu (71) und dem Russen Semjon Jelistratow (55) erfolgreich. Die Medaillen in der Staffel gingen bei den Damen über 3.000 m an die Niederlande, Russland und Ungarn bzw. bei den Herren über 5.000 m an Ungarn, die Niederlande und Russland.