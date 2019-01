Fußball: Katar, Japan und Usbekistan im Asien-Cup-Achtelfinale

Abu Dhabi (APA/dpa) - Katar, Japan und Usbekistan sind vorzeitig ins Achtelfinale des Asien-Cups eingezogen. Katar gewann am Sonntag gegen Nordkorea 6:0 (3:0). Der Gastgeber der Fußball-WM 2022 setzte sich in einer einseitigen Partie klar durch. Damit ist Katar erstmals mit zwei Siegen in eine Asien-Meisterschaft gestartet.

In der Gruppe F setzte sich Japan mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den Oman durch. Takumi Minamino von Österreichs Meister Red Bull Salzburg spielte durch. Die Usbeken fixierten ihren Aufstieg mit einem 4:0-Erfolg gegen Turkmenistan.