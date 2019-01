Basel (APA) - „Nach Platz neun im Weltcup Grand Prix hier in Basel sowie Rang neun in der Zwischenwertung nach zehn von 13 Runden dürfte uns ein Startplatz im Weltcupfinale in Göteborg bereits sicher sein“, jubelte der 44-jährige Kühner, der nach Basel insgesamt 42 Punkte auf seinem Weltcupkonto hat.

Zwischenstand Weltcup Springreiten (10 von 13 Bewerbe): 1. Steve Guerdat (SUI) 65 Punkte - 2. Pieter Devos (BEL) - 3. Martin Fuchs (SUI) 55). Weiter: 9. Max Kühner (AUT) 42