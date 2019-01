Volleyball: ÖVV-Stütze Buchegger gab nach fünf Monaten Pause Comeback

Ravenna (APA) - Volleyball-Nationalspieler Paul Buchegger hat am Sonntag für Monza nach fünfmonatiger Verletzungspause ein Comeback gegeben. Der Oberösterreicher kam im Serie-A-Match bei Ravenna, mit dem er 2018 Europacupsieger wurde, auf 14 Punkte. Das Match ging 2:3 verloren. Buchegger hatte sich am 25. August rechts am Meniskus verletzt, das Nationalteam löste das EM-Ticket am Mittwoch letztlich auch ohne ihn.