Faustball: Vöcklabruck-Herren bei Champions Cup in Schweiz Dritter

Diepoldsau (APA/sda) - Die Union Tigers Vöcklabruck haben sich am Sonntag beim Hallen-Champions-Cup der Faustballer in Diepoldsau in der Schweiz durch einen 4:1-Sieg gegen das Team des Gastgebers Rang drei geholt. Im Semifinale hatten die Oberösterreicher gegen den späteren Finalsieger Pfungstadt 1:4 verloren. Im rein deutschen Endspiel-Duell dieses Herren-Turniers zog VfK Berlin mit 0:4 den Kürzeren.