Tote Jugendliche in NÖ - Polizei: Tatverdächtiger festgenommen

Wiener Neustadt (APA) - Nach dem Fund der Leiche einer 16-Jährigen in einem Park in Wiener Neustadt am Sonntagvormittag hat die Polizei den Tatverdächtigen in der Nacht auf Montag festgenommen. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Nachfrage der APA. Nähere Informationen waren vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen, hieß es. Zunächst hatte „oe24.at“ über die Festnahme berichtet.

Die Polizei hatte nach dem tatverdächtigen Ex-Freund der Jugendlichen gefahndet. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager handelt es sich dabei um einen 19 Jahre alten Asylwerber aus Syrien. Auch ein Fahndungsfoto war von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntagabend veröffentlicht worden.