Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp im Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag im Frühhandel knapp schwächer tendiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.899,87 Punkten nach 2.903,83 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 3,96 Punkten bzw. 0,14 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls etwas leichter. Für schlechte Stimmung sorgten unter anderem schwache Daten zum chinesischen Außenhandel. Die Exporte der größten Volkswirtschaft Asiens sind im Dezember in Dollar um 4,4 Prozent gefallen, die Importe gingen sogar um 7,6 Prozent zurück.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte vor allem die Abstimmung im britischen Parlament zum mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommen in den Mittelpunkt rücken. Die britische Premierministerin Theresa May sage nun, dass bei Ablehnung des Abkommens am Dienstag ein Stopp des EU-Austritts wahrscheinlicher sei als ein Ausstieg ohne Deal.

Bei den Einzelwerten in Wien setzten sich die OMV-Aktien mit einem Plus von 1,40 Prozent auf 40,55 Euro an die ATX-Spitze. Der Öl- und Gaskonzern hat laut seinem „Trading Update“ die Gesamtproduktion im vierten Quartal 2018 auf 447.000 Fass Öläquivalente pro Tag gesteigert.

Dahinter notierten im Leitindex AT&S (plus 0,65 Prozent auf 15,60 Euro) und Andritz (plus 0,52 Prozent auf 42,20 Euro). Daneben konnten im ATX nur mehr Do&Co (plus 0,12 Prozent auf 82,20 Euro) und Raiffeisen (plus 0,04 Prozent auf 23,72 Euro) zulegen.

Schwach zeigten sich am Vormittag dagegen die Verbund-Aktien mit einem Kursabschlag von 2,35 Prozent auf 40,76 Euro. Nach einem Plus von 85 Prozent im Jahr 2018 liegen sie im neuen Börsenjahr jedoch trotz des heutigen Kursrückgangs noch immer über neun Prozent im Plus.

Kursabschläge von über einem Prozent verzeichneten im ATX daneben nur mehr Schoeller-Bleckmann (minus 1,12 Prozent auf 66,50 Euro) und s Immo (minus 1,03 Prozent auf 15,40 Euro).

Der ATX Prime notierte bei 1.468,44 Zählern und damit um 0,16 Prozent oder 2,29 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich zehn Titel mit höheren Kursen, 23 mit tieferen und zwei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 267.035 (Vortag: 282.949) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,54 (7,87) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

