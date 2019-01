Fußball: Podolski findet Reaktionen auf Riberys Gold-Steak zu extrem

Gummersbach (APA/dpa) - Fußball-Profi Lukas Podolski hält den Hype um die sogenannte Gold-Steak-Affäre von Franck Ribery für überzogen. „Soll jeder sein Leben so leben, wie er es für richtig hält. Ob er sich was zu essen holt, sich ein Auto kauft oder zu welchem Verein er wechselt - das ist mir egal“, sagte der 33-jährige Deutsche am Sonntag in Gummersbach.

„Zum Steak habe ich dieselbe Meinung. Ob das Steak golden ist oder silber oder bronze, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich glaube, er ist dadurch kein anderer Mensch, wenn er sich ein Gold-Steak reinhaut oder einen Döner isst“, betonte der Weltmeister von 2014, der nun für Vissel Kobe in Japan spielt.

Podolski findet Riberys Aktion, der in der Vorwoche mit seinem Post in den sozialen Medien zum Teil große Empörung ausgelöst hatte, „nicht so dramatisch“. Aber auch die Reaktionen im Internet sowie die mediale Berichterstattung seien übertrieben. „Das ist in Deutschland extrem. Wenn ich als Lukas Podolski jetzt einen Döner esse, sagen sie: Bow, was für ein geiler Typ! Und wenn ich mir am nächsten Tag ein goldenes Steak reinhaue, heißt es: Was ist das denn für ein Arschloch?“

Dass der beim Serienmeister Bayern München unter Vertrag stehende Franzose anschließend seine Kritiker im Netz übel beleidigte, findet Podolski aber nicht in Ordnung: „Im Nachhinein weiß er auch, dass er da vielleicht zu früh oder zu schnell reagiert hat.“