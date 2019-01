Toto: Kein Dreizehner - Fünffach-Jackpot mit 45.000 Euro wartet

Wien (APA) - Im Toto heißt es weiter Jackpot. Denn auch in Runde 2 gab es keinen Dreizehner und auch keinen Zwölfer. Beim Dreizehner geht es damit in Runde 3 (Annahmeschluss am Samstag, 15.20 Uhr) bereits um einen Fünffach-Jackpot mit rund 45.000 Euro, beim Zwölfer wartet ein Doppel-Jackpot mit etwa 15.000 Euro. Auch in der Torwette gelang es niemandem, fünf oder vier Ergebnisse richtig zu tippen.

~ Gewinnermittlung der Toto Runde 2: Kein Dreizehner - Fünffach-Jackpot zu 34.758,01 Euro Kein Zwölfer - Doppel-Jackpot zu 9.974,21 44 Elfer zu je 50,30 427 Zehner zu je 6,00 110 5er Bonus zu je 9,80 Torwette: 1. Rang: Kein Gewinn - Jackpot zu 2.815,20 2. Rang: Kein Gewinn - Jackpot zu 503,62 3. Rang: 37 Gewinne zu je 17,00 Hattrick: Kein Gewinn - Jackpot zu 113.255,56 ~