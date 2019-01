HeidelbergCement bessert Bilanz mit Verkäufen auf

Heidelberg (APA/Reuters) - Der deutsche Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im vergangenen Jahr eine halbe Milliarde Euro durch den Verkauf von Geschäftsteilen eingenommen. „Für 2018 rechnen wir mit Erlösen aus Desinvestitionen von rund 500 Millionen Euro und sind damit auf gutem Weg, unser Ziel von 1,5 Milliarden Euro bis Ende 2020 zu erreichen“, erklärte Vorstandschef Bernd Scheifele am Montag.

Der Dax-Konzern hatte im Juni angekündigt, sein Portfolio bereinigen zu wollen. Randgeschäfte, gering wachsende oder risikobehaftete Einheiten sollten abgestoßen werden. So verkaufte HeidelCement zuletzt eine Minderheitsbeteiligung in Syrien und trennte sich von Geschäftsaktivitäten in der Ukraine, die durch den Krieg beeinträchtigt wurden. Das Unternehmen legt am 19. Februar vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.

